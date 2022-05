Polícia Civil apreende 75kg de maconha em Ibirité

Ao todo, foram apreendidos 75kg de maconha (foto: Reprodução/Polícia Civil) Dois homens, um de 30 e um de 50 anos, foram presos em flagrante durante uma ação policial de combate ao tráfico de drogas. Na operação, foram apreendidos 75 kg de maconha em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









As investigações coordenadas pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) apontaram que o homem de 50 anos tem um relacionamento amoroso com uma advogada de Ibirité. De acordo com o delegado Thiago Machado, chefe da Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico, a garagem da casa da mulher era usada para guardar as drogas. "Essa pessoa continua sendo investigada, a fim de saber se ela efetivamente sabia da existência da droga, se estaria envolvida ou não com esse grupo", relatou o delegado.





Investigações

De acordo com a PCMG, o monitoramento dos suspeitos começou a partir de informações levantadas. Segundo o delegado, os agentes identificaram a chegada do suspeito de 30 anos em uma motocicleta. Ao sairem da garagem do imóvel, ele e o comparsa foram abordados carregando sacolas.





"Eles estavam transportando parte do material apreendido para o interior de um veículo que dali seria distribuído para outra localidade", explicou o delegado.

Na garagem do imóvel os policiais encontraram mais sacos com tabletes semelhantes, totalizando mais de 50 barras, o que corresponde a aproximadamente 75 quilos de maconha.





Desdobramentos





De acordo com os policiais, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no grupo criminoso, além de apurar a relação entre os dois presos.





"A investigação vai tentar alcançar também qual a relação entre os dois presos - o investigado de 50 anos, morador da Cabana do Pai Tomás; e o de 30, do Aglomerado Morro das Pedras, também na capital - e a possível conexão entre essas regiões, conhecidas pelo intenso tráfico de drogas", pontua o delegado.





Os investigados foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional.

"A prisão em flagrante foi convertida e eles estão presos preventivamente à disposição da Justiça para aguardar a conclusão das investigações".