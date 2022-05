PM apreende mais de uma tonelada de maconha e prende seis pessoas

Droga estava escondida em caixas de alimentos (foto: Divulgação/PMMG)

Seis pessoas foram presas em uma ação da Polícia Militar que resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no final da tarde desta sexta-feira (13/5). Na mesma ocorrência um carro de passeio e uma carreta foram apreendidos fazendo transporte da carga de maconha, que tinha como origem o estado do Mato Grosso do Sul.



Segundo a PM, a maconha foi camuflada em 36 caixas que transportaram alimentos, mas que, na verdade, tinham como conteúdo quase 30 barras de maconha cada uma. Elas estavam em uma carreta com freezer e teriam saído de Três Lagoas (MS) e tinham como destino a cidade de Serra (ES).

Entretanto, em Uberlândia, pelo menos uma parte da droga já havia sido colocada no carro de passeio para transporte. O volume de maconha era tão grande que o banco de trás do veículo foi removido para haver mais espaço.

Os donos da oficina, especializada em veículos de carga, e outras pessoas no local flagradas na ação da PM foram presas.

A droga, os veículos e aos detidos serão encaminhados para a Polícia Federal (PF). Ainda é preciso fazer levantamentos sobre a origem da droga e sobre quantos pontos de parada tinha esse transporte, que teria o Espírito Santo como destino final.