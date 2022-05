"A diária do hotel tinha um valor alto, cerca de R$ 2 mil, ele pagou com dinheiro em espécie", disse a delegada Marina Cardoso Nascimento (foto: PCMG/Divulgação)





Um estelionatário de 22 anos foi preso em um hotel na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Civil, ele foi encontrado depois de uma denúncia de que ele estava hospedado na região, aplicando golpes. O suspeito mora em Ribeirão das Neves, na Grande BH.





O homem já tinha sido detido outras duas vezes no ano passado, uma em maio, também por estelionato, e outra em outubro, por dirigir embriagado e sem habilitação. Ele fazia compras com cartões das vítimas, além de falsificar documentos.





De acordo com a delegada responsável pelo caso, Marina Cardoso Nascimento, o suspeito explicou que a origem do dinheiro vinha de apostas esportivas em um site. Disse ainda que comprou as identidades já falsificadas e pretendia usar os documentos para abrir contas em nome de outras pessoas.





A delegada destacou um fato que chamou a atenção dos policiais no momento do flagrante.





"A diária do hotel tinha um valor alto, cerca de R$ 2 mil, ele pagou com dinheiro em espécie. Algumas despesas foram pagas com cartão de débito de terceiros ainda não identificados. A movimentação dele no local era suspeita, ele saía cedo e voltava à noite.", ressaltou.





Com o suspeito, foram encontrados cerca de R$ 11 mil ,identidades falsificadas, notebooks e celulares. A prisão ocorreu na quarta-feira (11), mas a Polícia Civil detalhou o caso hoje (13), às 10h em coletiva.





O rapaz chegou ao hotel dirigindo um HB20 sem habilitação e documentos do carro. O veículo também foi apreendido pela PCMG.





*estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges