COVID: média móvel de casos confirmados é a maior desde abril

Minas vive a segunda semana da liberação de máscaras com aumento do número de casos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Mais 2.714 pessoas testaram positivo e outras 5 morreram pela COVID-19 entre a quinta (12/5) e sexta-feira (13/5) em Minas. As informações são do boletim epidemiológico , emitido pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira.









A média móvel de casos voltou a subir, e nesta sexta alcançou 1.358,9 casos diários. O último índice mais alto foi em 11 de abril, em que a média era de 1.620 casos.





A princípio, o aumento de casos não vem acompanhado do aumento de óbitos. Até 13 de abril, 227 pessoas tinham morrido pela COVID, número 99% maior que as 114 mortes registradas em maio.





Segundo o painel do vacinômetro, a cobertura vacinal está em 83,4% das pessoas acima de 5 anos com a segunda dose e 58,4% dos maiores de 18 com a dose de reforço. Com o anúncio de vacinação da 4ª dose para maiores de 60, atualmente a proporção de vacinados é de 17,5%.