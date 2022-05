Com registro definitivo, Largo do Rosário vira patrimônio imaterial de BH

Área onde se situava o Largo do Rosário, no bairro de Lourdes. Igreja e cemitério foram demolidos durante construção de Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) publicou no Diário Oficial do Município (DOM) o registro definitivo e a área do Largo do Rosário virou oficialmente patrimônio cultural imaterial da capital mineira.

Segundo a deliberação, a medida foi tomada pois o espaço é uma clara manifestação cultural de relevante valor histórico, social e cultural para a cidade. Após a publicação, qualquer mudança na área deve ser através de lei, decreto, procedimento administrativo ou outra forma de intervenção, com análise e acompanhamento do CDPCM-BH.

Em abril de 2022, CDPCM-BH aprovou o registro provisório do espaço do Largo do Rosário, que é o nome usado para designar a Igreja do Rosário e seu adro, com um cemitério com 60 sepulturas. Construído pela Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, o cemitério entrou em funcionamento em 1811, enquanto a igreja foi inaugurada em 1819, no antigo arraial de Curral del-Rei.

Durante a construção de BH, todos os imóveis que ficavam dentro dos limites da Avenida 17 de Dezembro (atual Avenida do Contorno), incluindoo Largo do Rosário, foram demolidos para dar espaço a novas edificações.

Para substituir a Igreja do Rosário, um templo foi erguido na esquina da Avenida Amazonas com as ruas São Paulo e Tamoios, no Centro da cidade.