Carnaval 2023: prazo de inscrição no edital de verbas encerra no fim do mês

Prazo para inscrição no edital de verbas encerra dia 30 de maio (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press (2020))

Blocos de rua, caricatos e escolas de samba da capital mineira têm até o fim do mês para se inscreverem no edital de verbas para a preparação do Carnaval 2023. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (13/05). A verba total destinada será de R$ 3,7 milhões, anunciada pela Belotur nessa quinta-feira (12).