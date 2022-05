Belotur anuncia investimento de R$ 3,7 milhões para Carnaval de 2023

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) anunciou investimento de cerca de R$ 3,7 milhões em ações para a reestruturação da cadeia produtiva do carnaval de rua da capital mineira. Nesta sexta-feira (13/05), três editais de Estruturação aos Atores do Carnaval de Belo Horizonte serão publicados pela prefeitura.

Segundo a Belotur, o formato dos editais foi construído em conjunto com a Comissão do Carnaval de Belo Horizonte, formado por representantes de Escolas de Samba, Blocos de Rua e Blocos Caricatos. O dinheiro será investido em oficinas, cursos, palestras e seminários, ensaios e gravações musicais e audiovisuais. O objetivo é divulgar o evento de rua da capital.

Segundo Marah Costa, diretora de eventos da Belotur, três editais serão disponibilizados nesta sexta (13/05).

No edital de Estruturação para Escolas de Samba serão aportados R$ 900 mil, divididos entre até 12 Escolas de Samba. Na inscrição, os interessados devem optar por um dos eixos disponíveis: eixo passarela (lançamento ou concurso de Samba Enredo, ensaios abertos ou concurso de Rainha de Bateria); eixo música (coletânea de Sambas Enredo e faixa musical da Escola de Samba) e eixo audiovisual (mini documentário ou videoclipe).

No edital de Estruturação para Blocos Caricatos a prefeitura destinou R$ 418 mil que serão divididos entre até 11 Blocos Caricatos. Na inscrição, os interessados devem optar por um dos eixos disponíveis: eixo capacitação (oficinas, cursos, palestras e seminários e ensaios abertos); eixo música (marcha tema e/ou faixa musical do bloco caricato) e eixo audiovisual (mini documentário ou videoclipe).

No edital de Estruturação para Blocos de Rua serão aportados R$ 2,380 milhões divididos entre até 170 blocos. O edital é dividido em três categorias com valores diferentes e, além de escolher apenas uma categoria, os interessados devem optar por um dos eixos disponíveis: eixo capacitação (curso, palestra, seminário, oficina ou ensaio); eixo música (gravação de faixa musical) e eixo audiovisual (mini-documentário ou videoclipe).

Gilberto Castro afirmou que um novo edital será lançado para buscar um patrocinador nas festas de rua dos próximos anos. “Apesar de vermos esse investimento retornar para a cidade de formas diferentes, a prefeitura vai buscar sim investimento de empresas privadas para os próximos anos”.



Blocos e cortejos

Para Vitoria de Paula Silva, representante dos blocos de rua no edital do carnaval, a inciativa da Belotur é o primeiro passo para a retomada do Carnaval de rua. “Poder construir junto com o poder executivo um edital sobre a retomada das festas de rua representa muito pelo momento político que estamos vivendo. Caminhamos muito com essa publicação, mas ainda temos muito o que evoluir. O fato de já termos contato e abertura com a Belotur para debater o assunto é muito importante”.





Segundo Vitoria, as oficinas e ensaios irão movimentar a cidade e ajudar vendedores ambulantes também. “Teremos o crescimento de eventos na capital e isso vai aumentar diretamente a venda de produtos de ambulantes”

A pandemia interrompeu um momento de crescimento no Carnaval belo-horizontino. Em sua última edição pré-COVID, quase 350 blocos e 390 cortejos desfilaram nas ruas da capital, movimentando cerca de 4,5 milhões de foliões durante o período, de acordo com a prefeitura. O Carnaval de 2023 será o retorno da festa depois de dois anos sem folia nas ruas.