Blocos de carnaval protestam contra decisão do Copam na Praça da Estação

Blocos carnavalescos se reuniram na Praia da Estação, evento de contestação que ocupa a Praça da Estação, no Centro da Capital (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Blocos de carnaval protestaram contra a decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) que autorizou atividade de mineração na Serra do Curral. Com oito votos a favor e quatro contra, a decisão foi tomada depois de 18 horas de reunião na madrugada deste sábado (30/04). Já à tarde, por volta das 14h, os blocos carnavalescos se reuniram na Praia da Estação, evento de contestação que ocupa a Praça da Estação, no Centro da capital.