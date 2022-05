'A volta da alegria': prefeito de BH anuncia incentivo ao Carnaval de 2023

Pandemia freou o Carnaval belo-horizontino em momento de crescimento. Em 2020, última edição pré-COVID, festa teve cerca de 4,5 milhões de pessoas na capital (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), usou as redes sociais para anunciar a publicação de um edital de fomento para o Carnaval de 2023. Será o retorno da festa depois de dois anos sem folia nas ruas por conta da pandemia. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), usou as redes sociais para anunciar a publicação de um edital de fomento para o Carnaval de 2023. Será o retorno da festa depois de dois anos sem folia nas ruas por conta da pandemia.









Escolas de Samba, Blocos Caricatos e Blocos de Rua - setores muito prejudicados nestes 2 anos - poderão se inscrever e os recursos deverão ser investidos em ações de capacitação, como oficinas, cursos, palestras e seminários, além de ensaios e gravações musicais e audiovisuais. %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) May 10, 2022

Em nota, a Belotur informou que os editais estão sendo trabalhados como prioridade e levando em consideração as demandas e necessidades do setor que trabalha com o Carnaval. Segundo a empresa, todas as etapas estão sendo discutidas e construídas em conjunto com com representantes das escolas de samba, blocos caricatos e blocos de rua.

A pandemia interrompeu um momento de crescimento no Carnaval belo-horizontino. Em sua última edição pré-COVID, quase 350 blocos e 390 cortejos desfilaram nas ruas da capital, movimentando cerca de 4,5 milhões de foliões durante o período, de acordo com a prefeitura.