Serra do Curral: engenheiro vê risco de rompimento de adutora

Serra do Curral conta com adutora de 2 metros de diâmetro, que se torna um risco com mineração (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Os riscos na construção de uma mineradora na Serra do Curral, cartão-postal de Belo Horizonte, não se resumem apenas à destruição da área verde, à poluição sonora e o perigo às várias espécies de extinção no local. A ameaça agora é a estrutura de uma adutora da Copasa que serve de abastecimento de água para Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, que poderá desmoronar com o aumento da circulação de caminhões carregados com minério de ferro.

Especialistas já avaliam os riscos desde que o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou o pedido de licenciamento da Taquaril Mineradora S.A. (Tamisa) para a exploração da Serra do Curral. A licença ocorreu na madrugada de sábado (30/4), sob vários protestos dos ambientalistas, artistas e populares.

Leia mais: A história do símbolo de BH

A adutora conta com cerca de 2 metros de diâmetro que serve para bombear o fornecimento de água em Belo Horizonte até a estação de tratamento de Bela Fama. O equipamento é capaz de processar 8 mil litros de água por segundo. A estrutura passa no interior do terreno da Tamisa, lobo abaixo da barragem, onde a circulação de veículos pesados é grande.





“As pessoas não têm ideia do tamanho do risco que estamos envolvidos. É assustador. Fiquei abismado com o risco que eles estão nos colocando. Os consultores da Tamisa disseram que não há plano de emergência, pois não há risco. Mas não existe obra de engenharia sem risco. Veremos caminhões passando o tempo inteiro em cima da adutora, que é de 1929”, explica o engenheiro ambiental e mestre em sustentabilidade Felipe Gomes, um dos articuladores do movimento “Tira o pé da minha Serra”.





Ele esteve no local nesta terça-feira (10/5) para avaliar o cenário de riscos de um possível rompimento da adutora, que está a apenas meio metro de profundidade. “Se ela desmoronar, é certo que Sabará ficará sem água e precisará ser abastecida com caminhão-pipa”, relata.





Na situação atual, o engenheiro explica que o risco de rompimento ainda é reduzido, mas o problema se torna agravante no futuro. Por isso, ele pedirá nova inspeção a ser feita por técnicos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e pela Câmara de Belo Horizonte para avaliar a gravidade do problema.





“Será necessário uma visita técnica específica para ver somente a questão da adutora. O problema está sendo totalmente negligenciado pela Tamisa. Hoje não há risco nenhum e estamos seguros. A partir do momento em que a mineradora for implantada, haverá risco enorme”, afirma.





Gomes também comparou a situação da Serra do Curral com o rompimento de um dique da Vallourec, em janeiro, em virtude das fortes chuvas. Apesar dos riscos ao ambiente, não houve mortes. “Na Vallourec, uma pilha de rejeitos filtrados foi colocada acima da adutora. Embaixo dela, há uma bacia. Com as chuvas, um pedaço do talude se juntou e caiu dentro dessa bacia, o que provocou um tsunami e inundou a BR-040. E pode ocorrer a mesma coisa na Serra do Curral, mas temos uma adutora em vez de uma estrada abaixo. O estudo de impacto ambiental apresentado pela Tamisa já falava sobre isso, mas não apresentou risco”.

Questionado pela reportagem sobre o risco apresentado pelo engenheiro, o governo de Minas informou, por meio de nota, que "o projeto fica a jusante da captação de Bela Fama e qualquer possível influência sobre a adutora foi avaliada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que definiu as medidas de controle".