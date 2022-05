Prefeitura de BH cede casarão tombado na Rua da Bahia ao Minas Tênis Clube

Casarão foi tombado em 2002 e está sem uso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Não há, até o momento, especificação de qual uso o clube dará ao imóvel. O decreto foi assinado após deliberação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural (CDPCM-BH), e prevê que “deverá ser dado ao imóvel um uso público e cultural, a ser disciplinado em termo específico”. Um casarão tombado, localizado na Rua da Bahia, número 2.425, foi cedido pela Prefeitura de Belo Horizonte ao Minas Tênis Clube por meio de um decreto publicado nessa segunda-feira (9/5), no Diário Oficial do Município.Não há, até o momento, especificação de qual uso o clube dará ao imóvel. O decreto foi assinado após deliberação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural (CDPCM-BH), e prevê que “deverá ser dado ao imóvel um uso público e cultural, a ser disciplinado em termo específico”.

A decisão vem após anos de tentativas frustradas do próprio conselho de dar uso público ao imóvel, tomabdo em 2002. Entre elas, a de transformá-lo em museu da Comissão Construtora da Nova Capital, em centro para turismo cultural e sede da Belotur e em Casa dos Artistas.



A PBH, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, confirmou a cessão do imóvel e informou, em nota, que não houve proposta, por parte do Conselho do Patrimônio de transformar o imóvel em “Casa dos Artistas”.

Em ata de uma reunião conselho, em novembro de 2017, está registrado que as propostas de uso do espaço realizadas até então careciam de parecer técnico adequado. O encaminhamento pedia uma proposta da Belotur para uso do imóvel, com a exigência de que ele fosse aberto ao público, e não apenas sede burocrática da empresa pública.

Na ocasião, foi explicitado que o principal objetivo era que fosse dado uso ao imóvel tombado, uma vez que “o que preserva uma edificação é o fato de ela ser ocupada e utilizada efetivamente”, nas palavras da conselheira Françoise Jean de Oliveira Souza.

Minas Tênis Clube

Procurado pela reportagem, o Minas Tênis Clube informou que ainda não há nenhum acordo sobre qual uso será dado ao imóvel.



"O Minas Tênis Clube esclarece que, até o momento, não há documento assinado entre a instituição e a Prefeitura de Belo Horizonte a respeito do referente imóvel e com os detalhes sobre a permissão de uso do mesmo. Assim que tivermos qualquer definição, divulgaremos informações quanto à utilização da Casa Rosada."

Leia a nota da PBH na íntegra: "A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, informa que o bem público tombado, situado na Rua da Bahia, nº 2425, teve sua permissão de uso cedida pela Prefeitura ao Minas Tênis Clube. Conforme deliberação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – CMPCM-BH, deverá ser dado ao imóvel um uso público e cultural, a ser disciplinado em Termo específico. Cabe ainda esclarecer que não houve por parte do Conselho do Patrimônio a proposta de transformar o imóvel em 'Casa dos Artistas”'



*Estagiário sob supervisão