Idoso em moto é atropelado por caminhão em pedágio na BR-381

A vítima é do Leste do estado e estava voltando de Campinas, em São Paulo, depois de justamente adquirir a motocicleta. Com o impacto da colisão, o idoso teve fratura na perna e precisou passar por cirurgia.



Um homem de 74 anos que pilotava uma moto foi atingido por um caminhão desgovernado em um pedágio no km 735 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Carmo da Cachoeira, no Sul e Sudoeste de Minas.





Após causar o acidente, o motorista da Scania fugiu em alta velocidade, e a vítima foi socorrida pela equipe da Arteris, concessionária que administra a Rodovia Fernão Dias.









"O motociclista foi socorrido no local pela equipe médica da concessionária, estabilizado e removido para o P.S. de São Sebastião com ferimentos moderados. A concessionária reportou a evasão e o acidente à Polícia Rodoviária Federal", diz a nota da Arteris.





A vítima é Antônio de Pádua Cunha, natural de Poté, no Leste de Minas. Segundo a família, o idoso é apaixonado por motos e voltava de Campinas depois de comprar o veículo dos sonhos.





“Meu pai estava sonhando em comprar a moto, que achou em Campinas. Ele programou para dar tudo certo, mas infelizmente isso aconteceu”, afirmou Lucas Silva Cunha, filho da vítima.









Antônio foi levado para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, onde passou por cirurgia. No dia segunte, o médico o liberou para se recuperar em casa.





“O médico só deu alta se ele saísse de ambulância. Nós conseguimos uma, e ele foi para Teófilo Otoni. Mais de 12 horas de viagem. Ele está na casa da namorada se recuperando”, explicou Lucas.



Motorista é de Santa Catarina





Além de causar o acidente e fugir sem prestar socorro, o caminhoneiro não pagou o pedágio. De acordo com a Polícia, o suspeito do crime tem 61 anos e é natural de Caçador, em Santa Catarina. Ele teria sido abordado no pedágio de Oliveira, a 116 quilômetros de distância de Carmo da Cachoeira.





“A gente não entende o motivo que ele não ficou preso. No mínimo, ele tem que pagar o que fez", declarou o filho de Antônio Cunha.





Segundo a Polícia, o condutor da Scania responderá por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código Brasileiro de Trânsito) com causa de aumento de pena do §1º do art. 302.