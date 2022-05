Acidente com moto deixa dois feridos na BR-381 em Bom Jesus do Amparo

As vítimas do acidente foram levadas para o hospital João XXIII, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem e uma mulher, ambos de 38 anos, sofreram um acidente de moto, na tarde deste domingo (8/5), na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, próximo ao km 405 sentido Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a corporação foi acionada às 16h45.





De acordo com relatos, o piloto perdeu o controle da moto e bateu na mureta de proteção da via. Com a colisão, eles sofreram fraturas expostas com hemorragia externa grave.





Diante da gravidade do estado de saúde deles, os bombeiros acionaram o helicóptero Arcanjo que rapidamente fez os primeiros socorros ainda no local e levou as vítimas para o hospital João XXIII, em BH.