Motociclista morre atropelado em acidente com carreta e bicicleta

O acidente aconteceu em um trecho em obras na entrada do Centro Industrial em Divinópolis (foto: Reprodução WhatsApp)

Um motociclista de 58 anos morreu atropelado, na manhã desta sexta-feira (29/4), quando estava a caminho do trabalho. Ele se envolveu em um acidente com uma carreta e uma bicicleta em Divinópolis no Centro-Oeste de Minas.



De acordo com a Polícia Militar (PM), tanto o condutor da moto como o da bicicleta tentaram ultrapassar a carreta pelo lado direito da pista, em um trecho em obras.



O veículo teria atingido o motociclista. O motorista da carreta não teria notado a colisão e atropelou o motociclista na queda.



A perícia esteve no local, e segundo a PM, devido à ultrapassagem e o trecho onde ocorreu o acidente, ficou constatado, inicialmente, que não era possível que o motorista da carreta tivesse visto a vítima.



O caso aconteceu na entrada do bairro Icaraí que dá acesso ao Centro Industrial. O trecho é de grande movimento em horários de pico.



O ciclista e o motociclista teriam tentado fazer uma ultrapassagem, segundo a PM (foto: Reprodução WhatsApp)



O ciclista, de 36 anos, teve ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A equipe também prestou socorro ao motociclista, sem sucesso.

*Amanda Quintiliano, especial para o EM