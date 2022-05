Aniversariante e mais três morrem em acidente de carro na MG-010

Acidente aconteceu na MG-010, em Conceição do Mato Dentro, na região central do estado (foto: Dilson Ferreira/Divulgacao)

Um carro caiu dentro de um córrego na MG-010, em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (1º/05).

Uma das vítimas conseguiu sair do veículo e já estava fora das águas. Ela foi socorrida por pessoas que estavam no local e encaminhada para um hospital.

O motorista do veículo também conseguiu sair, mas fugiu do local.

O carro ficou parcialmente submerso, com as rodas viradas para cima dentro do córrego. Os bombeiros utilizaram um caminhão munck para retirá-lo das águas. Dentro dele, foram encontrados dois homens e duas mulheres com idades entre 25 e 35 anos.

Segundo a vítima, o grupo estava voltando de uma festa de aniversário. O aniversariante está entre ps mortos.

Ainda não há detalhes da dinâmica do acidente e não se sabe como as duas pessoas conseguiram sair do carro, já que a mulher foi levada ao hospital antes da chegada dos bombeiros e o motorista teria fugido do local.

A perícia foi acionada e os corpos encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).