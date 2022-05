Acidente de carro mata quatro pessoas na MG-497, em Iturama

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (1º/05) na MG-497 (foto: Kiko Cavalcanti/Sucursal Leste)

Um grave acidente de carro matou dois homens e duas mulheres na MG-497, no distrito de Alexandrita, em Iturama, no Pontal do Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (1º/05).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Fiat Strada perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore na rodovia. As vítimas já estavam mortas quando o socorro chegou.

Foi feita uma varredura na região para procurar possíveis vítimas ejetadas do carro, mas ninguém foi encontrado.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram por múltiplas fraturas.

Os corpos foram entregues para a Polícia Militar e encaminhados a uma funerária da região.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e ficou responsável em retirar o veículo do local.