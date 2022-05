Temperaturas devem subir levemente nesta semana em todo o estado

BH registrou menor temperatura do ano nesta terça-feira (10), com mínima de 11,6°C (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press.Brasil)



Não há previsão de chuva em nenhuma região de Minas Gerais. Ao menos até sexta-feira (13/5), quando uma frente fria passará pelo litoral causando neblina e temperaturas mais baixas, e com possibilidade de chuva isolada pela tarde. Após uma noite de frio intenso em Belo Horizonte , a temperatura deve subir levemente, entre 1 e 2 graus, no resto da semana. Para esta quarta (11/5) e quinta-feira (12/5), a máxima prevista é de 28°C, com mínima de 14°C, segundo dados do Climatempo.

A previsão é de céu claro na região metropolitana, com baixa umidade do ar – nesta terça-feira, a umidade registrada foi de 31% na Pampulha, onde a mínima chegou a 11,6°C, a menor temperatura do ano.

No conjunto do estado, a expectativa é a mesma: leve aumento da temperatura até sexta-feira, quando a frente fria deve deixar o clima nublado.

No Sul de Minas, a mínima prevista é de 8°C para esta quarta-feira, quase 3ºC acima da registrada nesta terça em Maria da Fé, , onde os termômetros marcaram 5,4°C. A máxima prevista na região é de 22°C.





Já nas regiões Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro, o sol predomina durante toda a semana.

O Triângulo deve registrar a maior temperatura do estado nesta quarta-feira, 31°C, com mínima de 16°C. No Norte e Noroeste, as máximas chegarão a 30°C e a mínima fica em 14°C e 16°C, respectivamente.









*Estagiário sob supervisão