Belo Horizonte tem dia mais frio do ano nesta terça-feira

BH vive dia mais frio do ano nesta terça, com sensação térmica de 1°C (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Quem já saiu de casa nesta terça-feira (10/5) pela manhã precisou se agasalhar: BH tem o dia mais frio do ano até o momento, com mínima de 11,6°C. Para quem vive em regiões mais elevadas da capital, a sensação térmica chegou a 1°C, por causa das rajadas de vento. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).