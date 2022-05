Clima de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (3), último dia antes da chegada da frente fria com intensidade. Céu limpo e calor intenso (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





A semana começou com tempo estável em Belo Horizonte e na maioria dos municípios mineiros. Já a partir desta quarta-feira (4), Minas Gerais receberá uma frente fria, que passa principalmente pelo Triângulo Mineiro, Oeste e Sul do estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia de Belo Horizonte (Inmet)





Há previsão de chuvas sem grandes volumes, com queda nas temperaturas mínimas e máximas. A mínima será de 11°C no Sul de Minas, e máxima de 28°C no Norte de Minas.









Em Belo Horizonte, a partir de amanhã (4), a umidade deve atingir 70%, com temperatura máxima de 31°C. Na quinta-feira (5), os termômetros podem cair mais e a chance de chuva é maior, a máxima será de 28°C.





O céu terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas na capital. A previsão é de que a frente fria passe rapidamente pelo estado, provocando leves mudanças no clima. Ao longo da semana, pode haver queda na temperatura máxima, com o clima mais fresco e com mais nuvens.





Mesmo com um breve aumento da umidade, é importante ressaltar que a população deve manter a hidratação em dia.