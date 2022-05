Mãe acusada de matar o filho responderá pelo crime em liberdade

Júri considerou que a mulher não teve intenção de matar a criança (foto: Reprodução/TJMG) A mãe acusada de matar o filho, de um ano e sete meses, em 2014 foi condenada à prisão por homicídio culposo - quando não há intenção de matar. Dayse Cristina Amâncio dos Reis, de 28 anos, cumprirá pena de um ano e seis meses e vai responder em liberdade.









O advogado de defesa de Dayse, Zanone Oliveira Júnior, alega que a culpa pelas agressões e pelo crime é do ex-companheiro dela. De acordo com a defesa, Dayse também é vítima e errou em escolher o homem no qual se relacionava.





Até o momento não foi divulgado se o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ou se a própria defesa vão recorrer da decisão.





O crime





A mulher foi presa, em Belo Horizonte, em 2014, suspeita de agredir e matar o filho de um ano e sete meses. Na época, Dayse negou o crime.





Na ocasião, a mãe do menino e o companheiro dela levaram a criança desacordada para o Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Tolentino Neves, na Região de Venda Nova, e alegaram que ela teria engasgado.





Entretanto, o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que a causa do óbito foi hemorragia interna causada por um ferimento no fígado.





À época das investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que Dayse não demonstrou nenhuma emoção pela morte do filho. Ela também não conseguiu explicar o hematoma.





As investigações da PCMG apontaram que Dayse matou o menino após descobrir que o pai dele não iria fazer o pagamento da pensão alimentícia.