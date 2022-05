Veja o boletim de casos e mortes por COVID-19 em MG desta terça (3/05)

Segundo o painel do Vacinômetro, 83,4% do público-alvo em Minas está com as duas doses de vacina, e 58,3% já contam com o primeiro reforço. C om a 4ª dose liberada para idosos acima de 60 anos, a cobertura dessa faixa etária deve avançar. Atualmente, 2,68% dos mineiros com mais de 18 anos estão com a 4ª dose.