Maiores de 65 anos podem receber a 4ª dose de vacina contra COVID hoje (03)

A expectativa é de que 263 mil pessoas acima de 60 anos recebam a 4ª dose em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A partir desta terça-feira (3/05), pessoas entre 65 e 69 anos já podem se vacinar com a 4ª dose da vacina contra a COVID-19. É importante lembrar que só podem se vacinar aqueles cuja data do reforço tenha completado 4 meses. Os locais de vacinação estão listados no site da PBH