Minas é o quarto estado do Brasil em número de casos de dengue

Mosquito Aedes aegypti é responsável por transmitir a dengue (foto: AFP / Luis ROBAYO)

O Brasil já registrou 542 mil casos de dengue até o dia 23 de abril, segundo o Ministério da Saúde. No ano passado inteiro, o país somou 544 mil registros. Minas Gerais aparece em quarto no ranque de estados com maior número de casos prováveis da doença. O estado tem 38 mil registros no período.

O estado de São Paulo lidera em número de infecções, com mais de 126 mil registros. Goiás vem em segundo lugar, com cerca de 98 mil casos, seguido do Paraná, com 65 mil.

Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 160 mortes por dengue em todo o país. Outros 228 óbitos estão sendo investigados. Os estados que apresentaram o maior número foram: São Paulo, com 56, Santa Catarina e Goiás, ambos com 19, e Bahia, com 16.

EM MINAS

Nos primeiros quatro meses de 2022, Minas Gerais ultrapassou o número de casos de dengue de todo o ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até o dia 26 de abril, 16.671 casos da doença foram confirmados no estado e 38.553 seguem em investigação.

Ao menos sete pessoas morreram de dengue e outros 21 óbitos estão sendo investigados em Minas. Comparado com os dados de 2021, os casos prováveis tiveram aumento de 57,45%, os confirmados de 7,97%, as mortes investigadas de 50% e as confirmadas de 16,67%.

Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 3.471 casos prováveis da doença no estado, dos quais 1.010 foram confirmados. Até então, não caso de óbito confirmado por Chikungunya em Minas Gerais, e um segue em investigação.

Quanto ao vírus Zika, foram registrados 46 casos prováveis, sendo oito confirmados para a doença. Não há registro de mortes por Zika em Minas Gerais até o momento.

NA CAPITAL

A Secretaria Municipal de Saúde informou que até o momento foram confirmados 247 casos de dengue em Belo Horizonte e outros 1.082 casos estão sendo investigados. A capital também não registrou morte pela doença neste ano.