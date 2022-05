Metrô amplia horário da estação Horto em dia de clássico no Independência

Estação do Horto estará aberta até às 23h59, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque após as 23h (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A estação Horto do metrô de Belo Horizonte ficará aberta até às 23h59 nesta terça-feira (3/05) para atender aos usuários que irão ao jogo entre América e Atlético pela Copa Libertadores, na Arena Independência . A informação é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte (CBTU-BH).









Além disso, a companhia ressalta que o uso de máscara permanece obrigatório nos transportes públicos, sendo válido para todas as estações e dependências do metrô, conforme determinado pelo Decreto Municipal 17.943/22.





Horários

As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações ficam abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.

Em dias úteis, o intervalo do metrô é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.





Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos até 19h e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos.