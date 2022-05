Ônibus de BH: dados sobre caos de sexta-feira (29/4) seguem sem divulgação

O saldo da última semana caótica no transporte público de Belo Horizonte ainda permanece nebuloso. A sexta-feira (29/4) de quem depende dos ônibus foi mais complicada que o habitual após as concessionárias anunciarem redução nas viagens fora do horário de pico . A prefeitura (PBH) sinalizou a possibilidade de punições às empresas e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu uma investigação sobre o caso, mas os desdobramentos não foram divulgados.

A reportagem dosolicitou dados sobre o número de viagens e a demanda de passageiros à BHTrans. A autarquia, no entanto, ainda não divulgou as informações da última semana.

Ainda assim, os dados da semana anterior, de 18 a 22 de abril, já apontam para um cenário de complicações para os passageiros. Mesmo sem o anúncio de redução de viagens pelas empresas, a circulação de coletivos ficou aquém da demanda entre segunda e quarta, lembrando que a semana foi encurtada pelo feriado de Tiradentes. Nos três dias, a demanda de passageiros foi maior que 77% da média registrada antes da pandemia, enquanto a oferta de viagens nunca ultrapassou a marca de 68% das realizadas pré-COVID-19.

A Prefeitura de Belo Horizonte foi questionada sobre a aplicação de multas às empresas que não cumprirem com o fornecimento do transporte previsto em contrato, mas não respondeu até a última atualização desta matéria.

Na sexta-feira, as empresas recuaram da decisão de reduzir os horários após uma reunião com o Executivo municipal . Ainda assim, a prefeitura ressaltou que fiscalizará a prestação do serviço por meio da BHTrans e penalizará as empresas em caso de descumprimento do contrato.