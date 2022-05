Lançamento da Campanha Maio Amarelo reuniu militares no Mineirão (foto: PMMG/Divulgação ) A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, nesta segunda-feira (2/5), a campanha Maio Amarelo. Com o objetivo de prevenir acidentes e mortes no trânsito, a ação se estende ao longo de maio e prevê campanhas educativas para toda a comunidade.





A solenidade ocorreu na Esplanada Sul do Estádio do Mineirão. De acordo com a instituição, a cor amarela, que nomeou a campanha, foi escolhida por simbolizar a atenção - uma referência ao semáforo e às regras de trânsito.









Em Belo Horizonte, a Transitolândia, no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital, abrirá as portas ao público adulto e infantil. “A PM vai atuar em todos os municípios mineiros. No caso do Batalhão da Polícia de Trânsito em Belo Horizonte, haverá operações e campanhas educativas para adultos e crianças através da transitolândia”, completa o tenente-coronel.





Segundo levantamentos Global Status Report on Road Safety, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de países com mais mortes no trânsito em todo o mundo: 30 mil mortes por ano. Os dados foram divulgados pela Secretaria Nacional de Trânsito em outubro de 2021.





Para Sérgio Dias, os números estão relacionados à falta de conscientização. “Observamos que a falta de atenção é um grande fator que provoca acidentes, especialmente mortes”, enfatiza o policial.





“O Maio Amarelo é mais uma oportunidade de difundir informações que podem ser praticadas por meio de medidas simples e eficazes, como utilizar passarelas e faixas de pedestres; respeitar a sinalização; realizar ultrapassagens seguras; não misturar álcool e direção;além de proteger os mais vulneráveis no trânsito e adotar regras de direção defensiva”, escreveu a PMMG em nota.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais