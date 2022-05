Procon Assembleia volta a funcionar presencialmente em BH (foto: Reprodução/Prefeitura de Belo Horizonte)

O Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) voltou a funcionar presencialmente nesta segunda-feira (2/5), das 8h às 17h. O atendimento presencial havia sido suspenso por causa da pandemia da COVID-19. Agora, ele retorna na Unidade Espaço Cidadania, na Rua Martim de Carvalho, 94, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Para registrar reclamações sobre empresas e serviços, é preciso fazer o agendamento no site da ALMG . É possível fazer reclamações sobre produtos, serviços, serviços essenciais e assuntos financeiros.

O agendamento tem quatro etapas: selecionar a reclamação, informar os seus dados, escolher dia e horário e verificar os dados.

No dia do atendimento, é recomendado chegar com 10 minutos de antecedência.

Assuntos não tratados pelo Procon Assembleia:

Locação de imóveis, condomínio, tributos, multas de trânsito, relações trabalhistas, INSS, compra e venda entre pessoas físicas, clubes recreativos, transações realizadas em sites estrangeiros que não tenham sede no Brasil ou em estabelecimentos que não emitem nota fiscal.