Laboratório registra aumento na procura por testes de COVID-19 em Minas

Na última semana, o laboratório registrou aumento de 15,8% na busca por teste de COVID-19 (foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil ) A procura de testes de COVID-19 na rede do Laboratório Hermes Pardini aumentou, em Minas, nas últimas três semanas, por conta dos feriados de abril, Semana Santa e Tiradentes. Além disso, a taxa de positividade cresceu, mas os números ainda são baixos.





Segundo o laboratório, entre 11 e 16 de abril, houve um aumento de 1,6% na demanda de exames RT-PCR no estado. No mesmo período, a positividade passou de 8,3% para 11,3%, um crescimento de 3% em Minas.









Apesar dos números baixos, a infectologista do laboratório, Melissa Valentini, explicou que, como os Estados Unidos e a Europa historicamente antecipam as tendências da pandemia, é muito importante considerar o que pode vir a acontecer futuramente. “Ainda mais com as mudanças das medidas sanitárias de desobrigação de testes e do uso de máscaras”, completou.





Porém, conforme a infectologista, ainda que a situação exija um cuidado para o Brasil, não é motivo de alarme para a população. “Poucas pessoas estão fazendo testes e, por isso, o volume de exames e taxa de positividade podem ser frágeis e não apresentar a realidade”, disse.





Minas está com a pandemia controlada

O secretário de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, informou, na última sexta-feira (29/4), que Minas Gerais está com a pandemia controlada , pois, nos 7 dias anteriores, o estado teve 15 casos para cada 100 mil habitantes. Neste mesmo período, 816 cidades, das 853 de Minas, não registraram nenhuma morte provocada por COVID-19.









* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.