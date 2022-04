BH desobriga uso de máscaras em locais fechados

A obrigatoriedade da utilização do equipamento se deu em BH em março de 2020, com o início da pandemia do coronavírus - desde 4 de março de 2022 o uso em ambientes abertos é facultativo. A cidade chega a essa decisão com os seguintes números totais relativos à COVID-19: 7.756 mortes (2.573 em 2020, 4.662 em 2021 e 521 em 2022) e 389.413 casos confirmados (112.854 em 2020, 199.702 em 2021 e 76.857).





Em relação à vacinação contra a COVID: 2.309.221 primeiras doses aplicadas; 2.128.479 segundas doses; 72.483 doses únicas; e 1.437.472 doses de reforço ou adicionais. Atualmente, a cidade está em aplicação da quarta dose da vacina para pessoas de 70 anos ou mais - que tenham um intervalo mínimo de quatro meses desde o reforço, ou terceira dose.









Números em BH





Na capital mineira, os índices da COVID-19 têm caído vertiginosamente. Em abril, segundo dados do mais recente boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, foram 7.135 novas confirmações para a doença e 78 mortes. O número de mortos registrados neste mês representa 14% do total de notificações em 2022.





Para se ter um comparativo, em janeiro deste ano a proporção de internações por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) era de aproximadamente 37%, enquanto em abril esse índice caiu para cerca de 2% na metrópole.





Entre janeiro e abril de 2021, foram computados em BH 2.247 óbitos e 107.263 contaminações pelo coronavírus. Em 2022, até o momento, foram 521 mortes e 76.857 casos confirmados. O número de óbitos é 77% menor que em 2021 para o mesmo período.





A vacinação na capital tem também apresentado números positivos. Até agora, 87,3% da população total de Belo Horizonte foi vacinada com duas doses ou com dose única, enquanto 57% dos moradores estão com o reforço. Entre o público infantil, são 75,2% com a primeira aplicação, e 35,9% com a segunda.





