Centro de Sabará, 2021 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o uso de máscara em locais fechados será liberado a partir de domingo (1º). Com a decisão, a cidade será a segunda da Grande BH a flexibilizar a medida. No início do mês, Betim adotou o uso facultativo da máscara.









Para pessoas com síndromes gripais, casos positivos ou suspeitos de COVID-19, a máscara também segue obrigatória no município.





O decreto, publicado nesta terça-feira (26/4) pela prefeitura de Sabará, leva em consideração o avanço da vacinação em Minas Gerais e a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde





Em março, a pasta recomendou o uso facultativo da máscara para municípios com o cenário controlado da doença. Ou seja, com mais de 80% da população, acima de cinco anos, vacinada com as duas doses e 70% dos idosos e público elegível com a dose de reforço.