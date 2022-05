Deputado de BH tenta audiência para impedir mineração na Serra do Curral

Mineração na Serra do Curral vira alvo de batalha na Justiça (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente da comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Rafael Martins (PSD), solicitou, nesta segunda-feira (2/5), uma audiência com um juiz para tentar suspender a licença de mineração na Serra do Curral . A sessão deve acontecer por volta das 14h.O gabinete do deputado ainda não deu detalhes sobre a medida, mas informou que já está protocolando uma ação pública contra a Taquaril Mineradora S.A (Tamisa). Para o deputado, a decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), que aprovou o licenciamento para o Complexo Minerário Serra do Taquaril, não levou em consideração as manifestações técnicas e populares contrárias à exploração na Serra do Curral O deputado também pretende convocar os conselheiros do Copam para uma reunião, amanhã (3), com a comissão de Minas e Energia.O licenciamento para o complexo minerário na Serra do Curral foi aprovado na madrugada de sábado (30) pelo Copam. O projeto prevê a exploração de mais de 41 hectares de vegetação nativa remanescente de Mata Atlântica, dos quais seis estão localizados dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP).