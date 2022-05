Serra do Curral: mais uma ação popular tenta suspender licença minerária

Vista de BH, a partir do Pico de mesmo nome, que fica na divisa com Nova Lima e próximo à área da fazenda Ana da Cruz, onde a Tamisa pretende extrair de minério (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Na manhã desta segunda-feira (2), foi protocolada mais uma ação popular contra a empresa Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) e o Governo de Minas Gerais. A medida pede a suspensão da licença concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) para um projeto de mineração na Serra do Curral.A iniciativa questiona a autorização, lembrando que a Serra já está em processo de tombamento pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA). A ação popular foi ajuizada pelo bacharel em ciências do Estado Thales Monteiro Freire, e processada pelo advogado especialista em direito público Lúcio de MedeirosO documento também aponta inconformidades no cumprimento do Plano Diretor de Nova Lima. "Pela legislação da cidade esse empreendimento não pode acontecer. Existem várias zonas de proteção ambiental envolvidas na área de exploração", afirma Medeiros.A decisão que liberou um empreendimento minerário no cartão-postal da capital foi tomada na madrugada de sábado (30) pelo Copam. O plano da Tamisa inclui a exploração da região da Fazenda Ana da Cruz, que fica em Nova Lima, na divisa com a capital e próxima ao Pico Belo Horizonte, ponto mais alto da serra.A última semana foi marcada por diversos movimentos populares contrários à exploração da Serra do Curral. Desde a decisão da Câmara de Atividades Minerárias, políticos e ambientalistas vêm questionando a autorização, ressaltando que a mineração terá impactos graves no meio ambiente e para a população, que não teriam sido considerados.