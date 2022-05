Rede aciona Justiça para suspender licença concedida à Taquaril Mineradora

Cartão-postal de Belo Horizonte, a Serra do Curral vai ser explorada pela Taquaril Mineradora com a aprovação do pedido de licenciamento (foto: Túlio Santos/EM/DA PRESS)

O Partido Rede Sustentabilidade O Partido Rede Sustentabilidade acionou a Justiça contra o Governo de Minas, neste domingo (1º/5), pedindo a imediata suspensão da licença concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) para um projeto de mineração na Serra do Curral, em Belo Horizonte. A ação popular foi protocolada na pessoa do porta-voz estadual do partido, Paulo Lamac.

"A medida considera lesiva ao patrimônio ambiental a aprovação do pedido de licenciamento da mineradora Taquaril Mineradora S.A (Tamisa) para exploração na Serra do Curral, diante do irremediável dano ao meio ambiente e ao patrimônio paisagístico", disse o partido em nota.









"A aprovação do licenciamento encerra a etapa final de avaliação técnica pelos órgãos ambientais do Estado. No entanto, a votação que deliberou o pedido da mineradora ocorreu na madrugada do último sábado (30/4) , após 18 horas de reunião virtual e quando a sala já estava sem a presença de representantes da sociedade civil, que se manifestaram contra a mineração", ressaltou a Rede.









Ele ainda completou: "Foi uma votação aberrante, na calada da noite, deixando a todos estarrecidos diante do processo de tombamento da Serra Curral, em andamento. Caso aprovado o tombamento após a licença de mineração, o Estado poderá ter que arcar com indenização milionária. A votação desconsidera a cautela que deve resguardar as decisões do serviço público. É inadmissível a decisão do COPAM, por isso ingressamos em juízo pedindo a suspensão da decisão até que tenha a decisão do tombamento pelo IEPHA".