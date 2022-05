PBH quer barrar projeto na serra do curral

Cartão-postal de Belo Horizonte, a Serra do Curral vai ser explorada pela Taquaril Mineradora com a aprovação do pedido de licenciamento (foto: Fotos: Túlio Santos/EM/DA PRESS)







A Prefeitura de Belo Horizonte e deputados estaduais pretendem recorrer à Justiça para garantir a proteção da Serra do Curral, símbolo da capital, que está ameaçada, segundo ambientalistas, devido à autorização dada à Taquaril Mineradora S.A. (Tamisa). O prefeito Fuad Noman externou desacordo com a decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). "A gente vê com preocupação. Belo Horizonte não estaria, em tese, atingida, por isso a cidade não foi incorporada no processo, mas estamos achando muito ruim."





A Prefeitura de Belo Horizonte pode recorrer à Justiça para suspender a decisão. "Vamos verificar se temos condições de entrar na Justiça para suspender essa decisão. A Serra do Curral não pode ser atacada", destacou o prefeito.





O pedido de licenciamento da Tamisa para exploração da Serra da Curral foi aprovado pelo Copam na madrugada de sábado. A decisão foi tomada por volta das 3h, depois de 18 horas de reunião virtual. A análise do Copam é a etapa final de avaliação técnica de órgãos ambientais do estado.





O deputado Rafael Martins, presidente da comissão de Minas e Energia, também criticou a aprovação do projeto de mineração da Serra do Curral. "Recebi com perplexidade a aprovação do projeto criminoso de mineração da Serra do Curral. Este pessoal que acredita estar acima do bem e do mal desconhece qualquer limite. Nem a orientação do Ministério Público foi respeitada", informou em nota.





"Quero aqui, como presidente da Comissão de Minas e Energia da ALMG, adiantar que, na segunda-feira, entrarei na Justiça para tentar barrar esse absurdo. Também convocaremos os conselheiros do Copam para que expliquem a decisão. E desta vez a reunião não será na calada da noite", disse.





TOMBADA

A Serra do Curral foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1960 e pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O tombamento pelo município consta do processo 011 007 449 564, deliberação de 4 de abril de 1991.





PRONUNCIAMENTO

Em nota oficial, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), informa que os processos de licenciamento são formalizados com amplos estudos técnicos que servem de suporte para decisão dos conselheiros da Câmara de Atividades Minerárias (CMI) e do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).





“Sobre a concessão da Licença Prévia (LP) concomitante à Licença de Instalação (LI) para o Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), discutida na sexta-feira (29) e finalizada neste sábado (30), informamos que a definição de deferimento ou indeferimento das respectivas licenças pleiteadas é de competência dos conselheiros do Copam – órgão colegiado, normativo, consultivo e deliberativo, composto por diversas instituições, com representantes do Poder Público e também da Sociedade Civil.”





O prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez Pereira (Cidadania), também se pronunciou por meio e nota: "A Prefeitura de Nova Lima informa que todo processo de licenciamento minerário é de responsabilidade do Estado. Cabe ao município apenas atestar a conformidade da atividade conforme os parâmetros do Plano Diretor."





Até o fechamento da edição, a Tamisa não se manifestou. Foram feitos contatos via telefone e pelo endereço de e-mail no site da mineradora, mas os responsáveis não retornaram.





Confira a votação no Copam

A favor

Secretaria de Estado de Governo (Segov)

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede)

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese)

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig)

Agência Nacional de Mineração (ANM)

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas (Sindiextra)

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)

Sociedade Mineira de Engenheiros (SME)

Contra

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Fundação Relictos (Relictos)

Associação Promutuca (Promotuca)

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes)

Blocos carnavalescos se reuniram no Praia da Estação, evento de contestação que ocupa a Praça da Estação, no Centro da capital



Foliões protestam na Praça da Estação

Blocos de carnaval protestaram contra a decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) que autorizou atividade de mineração na Serra do Curral. Com oito votos a favor e quatro contra, a decisão foi tomada na madrugada de ontem. Já à tarde, por volta das 14h, os blocos carnavalescos se reuniram no Praia da Estação, evento de contestação que ocupa a Praça da Estação, no Centro da capital.





O bloco Juventude Bronzeada foi um dos que puxaram o protesto contra a aprovação do Copam dada à Taquaril Mineradora S.A (Tamisa). A ritmista Luiza Fonseca de Almeida Magalhães criticou a aprovação. "Estamos promovendo este evento do bloco no Praia da Estação e a Juventude Bronzeada marcou o ensaio para fortalecer. Estamos nos manifestando contra o licenciamento da Serra do Curral para esse megaempreendimento de mineração", disse.





Luiza lembrou que a aprovação desconsiderou a opinião da sociedade civil, que é contrária à mineração no cartão-postal de Belo Horizonte. "Fizemos um movimento popular para tentar pressionar os conselheiros a votarem de forma justa, levando em consideração o bem-estar da população de Belo Horizonte, e eles preferiram dar prioridade para a iniciativa privada", afirmou.





O artista Domingos Vieira, de 44 anos, fantasiou-se de faraó para ir ao protesto. Morador do Bairro São Lucas, ele afirmou que a mineração prejudica toda a cidade, em especial o Bairro Taquaril, na Região Leste. "Depois de 19 horas de conversas, eles esperaram as pessoas saírem para aprovar de madrugada", criticou ele a dinâmica da reunião do Copam.





PROJETO DE LEI

O Praia da Estação também protesta contra o Projeto de Lei 307/22, que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte. "Esse projeto de lei vai permitir que empresas privadas façam eventos em espaços públicos cobrando ingresso. O Praia da Estação nasceu para defender o uso do espaço público múltiplo, aberto e livre", afirmou Luiza. Os movimentos afirmam que o projeto, de autoria do vereador Gabriel Azevedo, promoverá a privatização dos espaços públicos da capital.





Assinado pelos vereadores Gabriel Azevedo, Jorge Santos, Marcos Crispim, Nely Aquino, professor Juliano Lopes e Wanderley Porto, o projeto de lei altera a Lei 9.063/05, que regula procedimentos e exigências para a realização de evento em BH.