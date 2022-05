Abaixo-assinado em defesa da Serra do Curral é lançado nas redes sociais

Vista de Belo Horizonte com a Serra do Curral ao fundo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um abaixo-assinado eletrônico em defesa do tombamento da Serra do Curral circula pelas redes sociais neste fim de semana após o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) ter aprovado, na madrugada deste sábado (30/4), o pedido de licenciamento da mineradora Taquaril Mineradora S.A.(Tamisa) para explorá-la.

A decisão foi tomada sob fortes protestos de ambientalistas e da sociedade em geral.O abaixo-assinado conta com a participação de vários representantes da sociedade e associações em defesa do meio ambiente e está disponível no site https://tombeaserradocurral.com.br/

Conforme o movimento, "a Serra do Curral é um espaço de preservação de vegetação nativa. Guarda importantes nascentes de rios que abastecem a Região Metropolitana e é o habitat de várias espécies. O avanço da mineração poderá trazer inúmeros prejuízos para Belo Horizonte".

A justificativa para o tombamento a nível estadual de todo o conjunto da Serra do Curral, de acordo com o movimento, garante a manutenção do contorno da Serra e previne a instalação de novos empreendimentos minerários que ameaçam a integridade desse patrimônio dos belo-horizontinos e dos mineiros.

O projeto da Tamisa prevê a instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) em uma área equivalente a 1.200 campos de futebol, na região da fazenda Ana Cruz, próxima ao Pico Belo Horizonte. Cartão-postal de Belo Horizonte, o local é um ponto de desejo antigo das mineradoras.

O processo de exploração tem duas etapas: na primeira, espera-se extrair 31 milhões de toneladas de minério ao longo de 13 anos. Enquanto a segunda, consiste na lavra de 3 milhões de toneladas de itabirito friável rico, com dois anos de implantação e nove de operação.