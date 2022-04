Serra do Curral: ativistas apontam autoritarismo em reunião do Copam

Copam autorizou pedido de mineradora para a exploração da Serra do Curral (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) em liberar a exploração de mineradora na Serra do Curral, em Nova Lima, na divisa com Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (30/04) está sendo duramente criticada por ativistas e manifestantes que defendem a preservação da serra.

A arquiteta Cláudia Pires, ex-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), esteve presente na reunião e ficou até a decisão final.

“Fizeram uma inversão de pauta. primeiro, íamos nos manifestar contra a instalação da mineradora e realizar a votação, mas o presidente da reunião inverteu e colocou outras pautas primeiro, tentando desmotivar as manifestações contra a liberação da mineração na serra. Muita gente queria falar, mas o presidente controlou a sala de forma muito autoritária e poucas pessoas foram ouvidas.”

A vereadora Duda Salabert (PDT) também acompanhou a reunião virtual e apontou irregularidades na votação.

“As operações feitas pelas mineradoras no estado são idênticas aos acontecimentos de ontem. São processos ilegais, imorais e com poder econômico que influencia diretamente os votos dos conselheiros, que estão diretamente ligados ao projeto minerário que foi aprovado.”

Duda apontou que a exploração da Serra do Curral fere as leis de uso e ocupação de Nova Lima. “Mesmo assim, o poder econômico foi mais forte que a legalidade e o interesse popular.”

Claúdia também garante que a sociedade não ganha nada com a exploração da serra. “Isso só atende ao setor da mineração, setor econômico privado.”

Pelas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram contra a mineração na Serra do Curral.

O Copam aprovou o licenciamento total para a mineração na Serra do Curral, em Nova Lima-BH.

O local estava em via de tombamento, por ser Patrimônio Cultural e Ambiental do Estado( é uma Área Prioritária Para Conservação da Biodiversidade Especial)

Pode ser revertido na justiça %u2014 Raquel Porto (@QuelBPorto) April 30, 2022

Mais uma vez o Brasil é vendido aos interesses da mineração. O Copam aprovou que a Tamisa explore a Serra do Curral, de onde vem boa parte da água da Região Metropolitana de BH e estava em processo de tombamento estadual pelo Iepha-MG. %u2014 Tainah Ramos (@TainahRamos_) April 30, 2022

Parece piada, mas o Copam (Conselho Estadual de Política Ambiental) APROVOU a exploração de mineradoras na Serra do Curral. Isso mesmo, o cartão postal da cidade, o local de excursões escolares, da população de BH e de turistas vai dar espaço pra poluição e lucro de mineradoras https://t.co/6yGwD3fyao %u2014 Higor Damaso %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Shosse) April 30, 2022

Mesmo com a aprovação do Copam, Cláudia garante que os representantes da sociedade que se manifestaram contra a liberação da mineração na serra não desistiram.

“Existe uma ação civil pública no Ministério Público de Minas Gerais contra a ação. A sociedade civil e todos os públicos que participaram da reunião não vão desistir por causa dessa votação. Vamos recorrer e lutar contra.”

Duda afirmou que uma reunião de emergência já foi marcada para discutir as próximas ações contra o processo.

“Vamos acionar a justiça a fim de anular a reunião de ontem, já que existem evidências de irregularidades nela e vamos também tentar aprovar na câmara uma CPI para averiguar o motivo de Belo Horizonte não ser consultada e o motivo da prefeitura de BH ter se mantido em silência sobre o assunto, tanto no governo Alexandre Kalil quanto no de Fuad Noman.”

Uma manifestação está marcada pelo movimento Praia da Estação para este sábado (30/04), às 11h30, na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte.