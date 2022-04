'Tragam as crianças para vacinar. É um apelo que faço', diz prefeito de BH

Vacinação de crianças no Parque Municipal (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), fez um apelo aos pais para que levem os filhos para se vacinar contra a gripe, sarampo e COVID-19. Ele abriu o Dia D de Vacinação na capital, neste sábado (30/4). Nos moldes das antigas campanhas, a prefeitura montou um posto de vacinação no Parque Municipal Américo Renné Giannetti e contou com a presença do Zé Gotinha.

"Historicamente, todos tomaram a vacina contra sarampo e nunca tiveram problema. É um apelo que faço aos pais. Vamos trazer as crianças para vacinar ", disse o prefeito.





A campanha de vacinação contra gripe para crianças de 6 meses a 5 anos incompletos começa neste sábado. A imunização contra o sarampo teve início no dia 4 de abril. A expectativa é vacinar um público de 120 mil crianças nessa faixa etária, tanto para gripe quanto para o sarampo.Em relação à vacina contra a COVID-19, só podem começar a vacinar crianças a partir dos 5 anos. Nessa faixa etária, de 5 a 11 anos, já receberam a primeira dose 75,2% das crianças e a segunda dose, 36,3%.O prefeito reafirmou a importância da vacina. "Vacinei contra tudo. Tomei as 4 doses da COVID e a dose contra gripe. A vacinação é fundamental."A enfermeira Natália Vanderlei Matias Simões, de 37 anos, levou os dois filhos para vacinar. David, de 2 anos, recebe no Parque Municipal as doses contra o sarampo e a gripe. Cauã, de 9, será levado a um posto de saúde para receber a segunda dose da COVID.Natália aproveitou o sábado para colocar as vacinas em dia e alerta as mães que ainda não levaram os filhos para imunizar por medo. "Tenho medo é de não trazer as crianças para vacinar. A vacina é muito necessária para evitar doenças graves."Neste domingo, dia 1° de maio, serão vacinadas, exclusivamente, as crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 nos espaços do BH é da Gente, nas regionais Centro-Sul, Pampulha, Oeste e Noroeste.