Saiba quem pode e onde se vacinar contra gripe e sarampo em BH

Crianças, trabalhadores da saúde e idosos são o público-alvo da campanha (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O fim de semana em Belo Horizonte será de mobilização para imunizar a população contra a gripe, o sarampo e a COVID-19. Neste sábado (30/4) acontece o Dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. Haverá aplicação destes imunizantes, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, às 10h, com a presença do prefeito Fuad Noman e da secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro.

Já no domingo (1°/5) serão vacinadas, exclusivamente, crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 nos espaços do BH é da Gente, nas regionais Centro-Sul, Pampulha, Oeste e Noroeste.





As ações têm o objetivo aumentar o número de pessoas imunizadas. Até o momento, a cobertura vacinal contra a gripe está em 27,2% e a proteção contra o sarampo atingiu apenas 9,2% do público-alvo. A segunda dose contra a COVID-19 em crianças está em 35,9%.





Confira a programação e veja quem poderá se vacinar





Sábado (30/4)

Vacina contra a gripe

Seguindo as orientações da Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura antecipou a convocação de crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias para receber a dose contra a gripe. Além das crianças, no sábado, também devem se imunizar os idosos de 60 anos e mais e trabalhadores da saúde.





Para a vacinação deste público, além do Parque Municipal, estarão disponíveis os 152 centros de saúde da cidade, das 8h às 17h, além dos postos extras, com horários de funcionamento variados, e pontos de drive-thru, das 8h às 16h30. Para os idosos há, ainda, a opção de se imunizar nas drogarias Araujo e Droga Clara, das 8h às 17h. Os endereços devem ser consultados no portal da Prefeitura

Vacina contra o sarampo

Devem se vacinar contra o sarampo crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e trabalhadores da Saúde. A imunização será feita nos 152 centros de saúde e no Parque Municipal, das 8h às 17h. Os endereços completos podem ser consultados no portal da Prefeitura

Vacina contra a COVID-19

Haverá repescagem em todos os 152 centros de saúde, das 8h às 17h, para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose. Os critérios e documentos necessários para a vacinação de cada público podem ser verificados no portal da Prefeitura





Domingo (1º/5)

Vacina contra a COVID-19





A vacinação será feita, exclusivamente, nos espaços do BH é da Gente, das 9h às 13h. Neste dia, somente as crianças de 5 a 11 anos deverão ser imunizadas contra a COVID-19, seja para receber a primeira ou segunda dose.





No momento da vacinação, o público infantil deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é preciso apresentar o termo de autorização de para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.





Confira os endereços:





BH é da Gente – Savassi (Centro-Sul) nos trechos de cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, bairro Funcionários, região Centro-Sul.

BH é da Gente – Avenida Guarapari (Pampulha) na avenida Guarapari, no trecho entre a avenida Portugal e rua das Canárias, no bairro Santa Amélia.

BH é da Gente – Rua Araribá (Noroeste) na rua Araribá, no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro.

BH é da Gente – Avenida Silva Lobo (Oeste) no trecho entre as ruas Xapuri e Garret, nos bairros Grajaú e Nova Granada.