Dia D da vacinação ocorrerá neste sábado (30), em Minas Gerais

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti, ressaltou a importância do Dia D da vacinação, que ocorrerá neste sábado (30), em Minas Gerais, durante uma coletiva na manhã desta sexta-feira (29). Além da vacina contra a gripe, o imunizante contra o sarampo e a COVID-19 serão oferecidos.





Ao ser questionado sobre como a vacinação da COVID-19 interfere no esquecimento de outras campanhas, Fábio reforçou a necessidade da divulgação do Dia D, principalmente com a chegada do inverno.





“Hoje, se você estiver ao lado de alguém gripado, a chance de ser COVID é menor que qualquer outro vírus. Existe o aumento de doenças respiratórias em crianças. Estamos vendo os hospitais enchendo mais por conta dessas doenças, isso vai acontecer ainda com o início da frente fria ”, afirmou o secretário.





Em relação à vacina contra o sarampo, Fábio explica que é fundamental que os país levem seus filhos aos postos de saúde.





“A doença só foi erradicada no Brasil devido ao imunizante. Porém, o Sarampo é altamente transmissível e, por isso, se espalha facilmente. Como sempre há o nascimento de crianças, existe a necessidade de protegê-las contra o vírus, já que elas são o foco da campanha. Não é porque paramos de ouvir casos de pessoas infectadas com Sarampo, que devemos deixar que ela retorne”, disse.





A Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo segue até o dia 3 de junho deste ano. Também amanhã, será á publicada, pelo Estado, a deliberaçã o que amplia a quarta dose ou segunda dose de reforço da COVID-19 para idosos acima de 60 anos.

Coletiva também levantou a preocupação da vacinação infantil contra a COVID-19





O médico faz um alerta aos pais para que eles levem as crianças para se vacinarem. “A proteção se garante com duas doses. Quase dois milhões de doses aplicadas e nenhuma criança teve efeito adverso grave da doença, mas tivemos crianças que infelizmente morreram com a doença, então o risco é sim a doença”, ressaltou o médico.





No domingo (1/5), serão vacinadas contra a COVID, exclusivamente, crianças de 5 a 11 anos. As doses vão ser aplicadas das 9h às 13h, nos espaços do “BH é da Gente”, nas regionais Centro-Sul, Pampulha, Oeste e Noroeste.

Minas Gerais, nos últimos meses avançou no combate à pandemia e conseguiu controlá-la. A partir do dia 1º de maio o uso de máscara se tornará desobrigado em locais fechados e, nos últimos sete dias, O estado teve 15 casos da doença para cada 100 mil habitantes.

