Minas não registra nenhum efeito grave na vacinação contra a COVID-19

Em Minas já foram aplicadas mais de 44 milhões de doses da vacina contra COVID-19 e nenhuma pessoa teve reação adversa grave devido a imunização (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Com 83% da cobertura vacinal com duas doses ou dose única, Minas Gerais não registrou nenhum efeito adverso grave devido à aplicação da vacina contra a COVID-19, a informação é do Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti.





Ainda de acordo com o médico, 58% da população apta para a vacinação receberam a dose de reforço (terceira dose), sendo que mais de 400 municípios - dos 853 - atingiram a metade de 70% da população vacinada com dose de reforço.





O secretário afirma que um dos principais motivos para a liberação da obrigatoriedade do uso de máscaras é o aumento da cobertura vacinal no estado . Segundo ele, foram aplicadas mais de 44 milhões de doses da vacina.





"Nenhuma pessoa teve efeito adverso grave da vacina. Ou seja, a vacina é segura. Não temos nenhum óbito relacionado a isso", afirmou Baccheretti.

Vacinação infantil





O médico faz um alerta aos pais para que eles levem as crianças para se vacinarem. "A proteção se garante com duas doses. Quase dois milhões de doses aplicadas e nenhuma criança teve efeito adverso grave da doença, mas tivemos crianças que infelizmente morreram com a doença, então o risco é sim a doença", ressaltou o médico.





Baccheretti afirmou que algumas regiões do estado têm dificuldade na adesão da dose de reforço. De acordo com ele, o estado tem atuado nessas regiões para que a população tome a terceira dose.

Quarta dose para idosos com mais de 60 anos

Além disso, Baccheretti informou, na manhã desta sexta-feira (29/4), que idosos com mais de 60 anos serão incluídos na vacinação da quarta dose ou segunda dose de reforço.





Segundo o secretário, a deliberação será publicada amanhã, para que os municípios que tiverem imunizantes disponíveis possam se organizar para iniciar a aplicação na segunda-feira (2/5), conforme o calendário de vacinação das cidades mineiras.