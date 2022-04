COVID-19: abril tem, até agora, o menor número de mortos de 2022

BH realiza campanha neste sábado (30), em todos os 152 centros de saúde, para vacinação contra a COVID (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Segundo novos dados do boletim epidemiológico , mais 776 pessoas testaram positivo para a COVID-19 e 16 morreram nas últimas 24 horas em Minas Gerais. No total, foram 3.356.443 casos confirmados no estado e 61.285 mortes pela doença desde o início da pandemia. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde.





Idosos e imunossuprimidos já estão sendo vacinados com a segunda dose de reforço, e a cobertura chega a 2,57%. Mais de 83% da população acima de 5 anos está com as duas doses de vacina e 57,8% está com a primeira dose de reforço. Nesta sexta-feira (29/4), o estado anunciou a 4ª dose , ou segunda dose de reforço, para pessoas acima de 60 anos.

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (29/4), o secretário de saúde Fábio Baccheretti disse que Minas Gerais tem a pandemia controlada , e que "os óbitos irão continuar caindo nos próximos dias".