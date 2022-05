BH tem céu claro e tempo seco nesta segunda-feira (02)

Dia é de céu claro, sem nuvens, em toda Minas Gerais. As temperaturas seguem amenas. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A semana começa com o tempo estável em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (02/5), as temperaturas na capita variam de 15,9 °C a 29 °C na parte da tarde. O dia também será de céu claro a parcialmente nublado em todo estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Nessa situação é sempre importante lembrar de manter a hidratação, para não comprometer o funcionamento das vias aéreas e respiratórias, já que 30% é o menor índice de umidade recomendado pela Organização Mundial de Saúde.





A temperatura mínima registrada em todo o estado é de 11,1 °C, em Monte Verde, na Região Sul de Minas, e a máxima pode chegar aos 34 °C, nas regiões Norte e Leste.





A partir de quarta-feira, uma área de baixa pressão no litoral de São Paulo vai fechar o tempo e deve atingir todo o estado. Com isso, são previstas chuvas isoladas e aumento da nebulosidade em todas as regiões, começando pelo Triângulo, Sul e Oeste.





A tendência ao longo da semana é de queda na temperatura máxima, com o clima mais fresco e com mais nuvens.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais