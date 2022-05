COVID-19: Ipatinga não tem internações pela 1ª vez desde início da pandemia

Ipatinga, no Vale do Aço, zerou o número de internações de pacientes com COVID-19 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e enfermarias nesse domingo (1º). Segundo a prefeitura, é a primeira vez desde o início da pandemia, em 2020, que não há ocupação de leitos pela doença.



Em 2021, Em 2021, Ipatinga chegou a ter fila de espera por vagas em UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) para COVID-19, com ocupação de 102% em março do mesmo ano. Ao todo, 44.687 pessoas foram infectadas pelo vírus, com 970 mortes por complicações da doença.

Vacinação em Ipatinga

Dados do último boletim epidemiológico mostram que 81% da população de Ipatinga está vacinada com a primeira dose contra a COVID-19, 73% com a segunda ou dose única e 43% com a aplicação de reforço.



Ainda segundo os números divulgados pela prefeitura, a cidade não registra casos positivos da doença desde a última sexta-feira (29).



O município continua com a imunização de toda a população, especialmente das crianças de 5 a 11 anos. Para essa faixa etária, o intervalo de aplicação da primeira e da segunda dose reduziu para 21 dias na última semana.