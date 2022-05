PBH autoriza desapropriações para intervenção no entorno da Arena MRV

As obras da Arena MRV, a futura casa do Atlético, começaram em abril de 2020 (foto: Reprodução/Arena MRV - Twitter) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta terça-feira (3/5), no Diário Oficial do Município (DOM), decreto de desapropriação de dez áreas no entorno da Arena MRV, que está sendo construída no Bairro Califórnia, Região Noroeste da capital mineira.









Das dez áreas desapropriadas, que podem incluir imóveis, seis pertencem a empresas e uma está no nome de pessoa física. As três restantes têm propriedade desconhecida.





Ainda conforme o decreto publicado nesta terça-feira, a PBH pode alegar na Justiça a urgência das desapropriações.





Novo estádio





As obras da Arena MRV, a futura casa do Atlético, começaram em abril de 2020. A previsão é de que o estádio, que terá capacidade para 46 mil torcedores, fique pronto no ano que vem.



A data escolhida para a inauguração é 25 de março, quando o clube irá comemorar 115 anos de fundação.