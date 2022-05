Fim de semana será de céu claro e tempo firme em MG

Sábado (07) amanhece encoberto de nuvens em BH, mas a predominância é de céu claro no fim de semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O fim de semana em Belo Horizonte será sem previsão de chuva, segundo os meteorologistas do Inmet. O tempo permanece firme, com céu claro a parcialmente nublado.









A umidade relativa do ar mínima varia entre 35% a 40% ao longo dos dois dias, em BH e na região metropolitana.





Em todo o estado, no sábado a mínima será de 5°C na região Sul e máxima de 34°C no Norte de Minas. Já no domingo, a mínima sobe, e passa para 6°C no Sul. A máxima permanece de 34 °C, na Região Norte.





O tempo segue estável em Minas Gerais, sem previsão de chuva para todas as regiões no fim de semana.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais