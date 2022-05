Vizinhos de mina em Sabará temem situação ainda pior com empreendimento

Poeira, problemas respiratórios, barulho e tremores: em discussão desde que a mineração na Serra do Curral voltou com força aos debates públicos, os impactos da atividade já fazem parte do cotidiano de muita gente que vive próximo às minas. É o caso dos moradores do Bairro Paciência, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que sofrem os efeitos da operação da Global Mineração na região e já temem nova redução na qualidade de vida diante do licenciamento do complexo da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa).





Aprovado na madrugada de sábado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) e com licenças prévia e de instalação publicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais (Semad) na quarta-feira, o projeto do empreendimento, que vem sendo contestado judicialmente inclusive pela Prefeitura de Belo Horizonte, prevê a exploração de minério de ferro em uma área de 1.250 hectares na face do maciço voltada para Nova Lima, que faz limite com BH e Sabará.

Caminhão para transporte de minério trafega em área de Sabará: vizinhos de mineradora reclamam do barulho e trepidação provocados pelo movimento, que tira o sono dos moradores e chega a afetar os imóveis (foto: fotos: Alexandre Guzanshe)

“Moro aqui há 59 anos e sempre foi assim, mas o que já está ruim pode piorar. Até condução aqui é difícil, porque quando a gente pega o ônibus, os caminhões atrapalham a passagem”, conta Roberto Luiz, de 59. E reclama: “Se os ricos querem ganhar, deixem os pobres viverem. Porque o pobre aqui não vê nada, só destruição”, afirma. Ele admite que a atividade minerária gera empregos, mas questiona a relação entre o custo e o benefício para a população: “Gerar emprego, gera. Mas se você vai trabalhar sabendo que sua família está morrendo, então, pra quê trabalhar?”.





A Avenida Alberto Scharle, principal do Bairro Paciência, segue serra acima servindo como rota para a produção minerária. O fluxo de caminhões é intenso nos dois sentidos e tem grande espaço nas reclamações de quem vive na região. “Eles passam carretas com 35 toneladas, quando deveriam ter um limite de 20. É barulho de carreta passando o tempo todo e quem mora na parte de baixo (do bairro) sofre muito”, reclama Ricardo Rocha, morador do bairro há mais de duas décadas. Segundo ele, nem à noite a população local tem sossego. “Fui trabalhar ontem às 21h, voltei às 2h e tinha carreta passando”, conta.

Ricardo Rocha reclama do transporte de minério na principal via do bairro: "Eles passam carretas com 35 toneladas, quando deveriam ter um limite de 20"

Não é só o barulho que incomoda e tira o sono dos moradores do bairro. Muito pesados, os caminhões carregados de minério também provocam tremores, que abalam a estrutura das residências. “A gente tem medo porque há casas antigas aqui, que têm 70, 80 anos e não foram estruturadas para aguentar esse tremor e essa movimentação”, afirma Rocha.





O efeito citado por Rocha é bem conhecido da comerciante Valquíria Glernon, de 46. “A gente sentia tremer embaixo da casa, mas não sabia o que era. Era quase o dia inteiro. Eles (representantes da mineradora) não aparecem. A única coisa que fazem é dar uma cesta (de alimentos) para a gente uma vez por ano, passam nas avenidas entregando para as famílias no fim de ano”, relata.

Leonor Severiano e a filha, Valquiria, apontam problemas de saúde relacionados à poluição do ar: "A gente está sempre com uma tosse, a garganta coça", diz a mãe

DIFÍCIL RESPIRAR





Os problemas não param por aí. Moradores do Bairro Paciência reclamam ainda que a exploração e o transporte do minério levantam uma poeira que, além de tornar a limpeza de casa uma tarefa interminável, afeta a qualidade do ar. Problemas respiratórios são frequentes e o incômodo não abandona os vizinhos das minas. “Tudo está sempre sujo, a gente está sempre com uma tosse, a garganta coça, a gente começa a espirrar. E acho que tudo é mesmo por causa desse pó fininho que a gente aspira”, diz a comerciante Leonor Severiano, de 78. Valquíria, filha de Leonor, acrescenta: “Hoje eu percebo que muitas pessoas têm pigarro, problemas de garganta. O cotidiano das pessoas mudou, não está a mesma coisa não, a gente percebe isso”.

ÁGUA





Além de temer o recrudescimento dos impactos sonoros e no ar provocados pela mineração no momento em que o novo empreendimento licenciado pelo governo do estado na Serra do Curral for implantado, moradores dos arredores do Bairro Paciência se preocupam com o abastecimento de água.

Morador da zona rural, Rodrigo Lima teme novos impactos no abastecimento de água: "Essa mineração (da Tamisa) é mais perto. Aí a nascente corre risco de secar"

Para Rodrigo de Lima, de 36, que mora e trabalha na região, o projeto da Tamisa pode afetar a fonte de água que abastece a casa onde vive, na zona rural de Sabará. “Barulho e poeira sempre tem, a casa fica empoeirada, a gente limpa, fica uns dois dias limpa e depois já sujou de novo, mas água não falta na minha casa. Só que (com o novo empreendimento) a nossa mina (de água) corre risco, porque essa mineração é mais perto. Aí a nascente corre risco de secar com o tempo”, acredita.





Segundo ele, o fluxo de caminhões tem aumentado na região nas últimas semanas, provocando problemas estruturais nos imóveis. “Na minha casa, depois que os caminhões começaram a circular com minério, apareceram algumas trincas que não existiam”, afirma.





A reportagem tentou contato com a Global Mineração, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

















Artistas e intelectuais entregam carta

carta ao governador contra complexo





Uma carta pela preservação da Serra do Curral assinada por artistas, intelectuais e escritores de projeção nacional e internacional será divulgada e entregue ao governador Romeu Zema (Novo) hoje. Além de estrelas de Minas Gerais, como Milton Nascimento, a lista reúne as atrizes Alessandra Negrini, Bruna Lombardi e Dira Paes, e os atores Paulo Betti e Gregório Duvivier.





Também os escritores Fabrício Carpinejar e Luis Fernando Veríssimo, o cartunista Ziraldo e os jornalistas Eliane Brum, Xico Sá e Zeca Camargo. O médico Dráuzio Varela, o rapper Emicida, Chico Buarque, o ex-deputado Fernando Gabeira, Frei Betto e o músico e ensaísta José Miguel Wisnik também estão na lista de personalidades que assinaram o manifesto.





A iniciativa começou na terça-feira e esperava colher 100 assinaturas, mas já conta com mais de 700 nomes. A carta é contrária à aprovação do licenciamento do Complexo Minerário Serra do Taquaril para exploração de minério na Serra do Curral.





A licença foi aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental na madrugada do último sábado, em um processo controverso, que recebeu críticas de ambientalistas e pesquisadores da área socioambiental. Na quarta-feira, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) publicou no diário oficial do estado, o Minas Gerais, licenças prévia e de instalação que já permitem que a empresa comece a montar o complexo, inclusive desmatando áreas previstas para as cavas.





A carta é endereçada ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), à secretária estadual de Meio Ambiente, Marília Melo, ao secretário estadual de Cultura, Leônidas Oliveira, e ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PSD). Além de pedir a anulação da licença concedida, os signatários reivindicam que o tombamento estadual da Serra do Curral seja colocado imediatamente na ordem do dia.





O documento também está disponível no site tiraopedaminhaserra.bonde.org/carta e qualquer pessoa pode assiná-lo. O grupo compreende a serra como “um bem que extravasa as fronteiras de Minas Gerais, patrimônio comum de todos os brasileiros”. A carta é uma iniciativa da documentarista e ativista Luciana Sérvulo da Cunha junto ao movimento Tira o Pé da Minha Serra.





Desde a semana passada, o Tira o Pé da Minha Serra tem promovido ações digitais e mobilizações de rua contra o empreendimento. Entre as próximas ações está previsto um tuitaço no dia do lançamento e um ato de entrega da carta às autoridades de Minas Gerais hoje.