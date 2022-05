Dia das mães em Brumadinho terá evento especial neste sábado

Maestro mineiro Marcus Viana (foto: Divulgação)

O dia das mães em Brumadinho, na Grande BH, será comemorado de forma especial neste sábado (7/5) com dois eventos culturais em memória das vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão, da mineradora Vale e, ao mesmo tempo, para debater ações em defesa dos atingidos, além de medidas para que outros acidentes de trabalho não se repitam.

Os eventos fazem parte do Projeto "Legado de Brumadinho", criado para chamar a atenção da sociedade para temas dentro do âmbito da segurança do trabalho que, se tivessem tido a atenção necessária no passado, poderiam ter evitado tragédias como o de Brumadinho, considerada o maior caso de perdas no trabalho na história do Brasil, com 272 mortes.

A partir das 10h, será realizado o seminário "Redes de Esperança e Indignação", no auditório da Secretaria de Educação de Brumadinho, na Rua Presidente Kennedy, 20. Em debate, a força da indignação para construir esperança.

Entre os participantes, estarão a ambientalista e ex-senadora pela Rede de Sustentabilidade, Marina Silva; Padre Júlio Lancellotti, que estará on-line; a jornalista Daniela Arbex, autora do livro "Arrastados", que narra os bastidores do desmoronamento da barragem. A plateia poderá encaminhar perguntas para os participantes.

No fim da tarde, mães e população em geral serão presenteadas com um concerto regido pelo maestro mineiro Marcus Viana e convidados. O concerto será às 18h, no Estacionamento Central de Brumadinho. Durante a apresentação, serão apresentados depoimentos de mães que perderam seus filhos na tragédia.