Serra do Curral: ALMG vai fazer visita técnica por processo de tombamento

Requerimento foi feito pela deputada Beatriz Cerqueira (PT) (foto: Bernardo Dias / CMBH)

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) agendou uma visita técnica à Serra do Curral, na próxima segunda-feira (9/5).

De acordo com a pauta do requerimento, feito pela deputada Beatriz Cerqueira (PT), o objetivo é verificar a situação do local tendo em vista o processo de tombamento em nível estadual de todo o conjunto.

Na madrugada do último sábado (30/4), o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou o pedido de licenciamento da mineradora Taquaril Mineradora S.A. (Tamisa) para exploração da Serra da Curral, em Nova Lima, na divisa com a capital mineira.

Artistas lançam manifesto

Nesta sexta-feira (6/5), será divulgada uma carta pela preservação da Serra da Curral, assinada por artistas, intelectuais e escritores de projeção nacional e internacional.

Além de figuras conhecidas de Minas Gerais - Milton Nascimento, Samuel Rosa, Fernanda Takai, Débora Falabella, Daniel de Oliveira e Maurício Tizumba - , a lista reúne artistas como Caetano Veloso, Renata Sorrah, Gilberto Gil e Chico Buarque e o jornalista Chico Pinheiro.

Movimento dos ciclistas

Já no próximo domingo (8/5), às 8h, grupos de ciclistas de Belo Horizonte e região metropolitana vão fazer um movimento em defesa à Serra do Curral. Até o momento, 13 grupos de pedal sairão da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital, até a Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), no Bairro Mangabeiras.

CPI na Assembleia

O aval do governo mineiro a um empreendimento minerário na Serra do Curral fez nascer, na Assembleia Legislativa (ALMG), articulações para emplacar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

A ideia é investigar o processo que culminou na licença dada à Taquaril Mineração S.A (Tamisa). Até este momento, 19 deputados estaduais assinaram o pedido de apuração. Para viabilizar a abertura do comitê, são necessárias 26 subscrições.

MPF solicita suspensão

Ontem (4/5), o Ministério Público Federal (MPF) pediu que a Justiça conceda a liminar solicitada pela Prefeitura de Belo Horizonte para barrar a mineração na Serra do Curral.

Na peça, obtida pelo Estado de Minas, o MPF aponta a necessidade de a prefeitura belo-horizontina participar do processo de debates para a concessão da autorização minerária.