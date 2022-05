Ambientalista associa mineração na Serra do Curral à crucificação de Jesus (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

A audiência pública sobre a instalação da Taquaril Mineradora S.A. (Tamisa) na Serra do Curral avançou na tarde desta quinta-feira (5/5) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Durante momento de fala, o professor, médico e ambientalista Apolo Heringer Lisboa argumentou que a exploração do cartão-postal da capital segue parâmetros técnicos semelhantes à crucificação de Jesus e às violências cometidas durante a ditadura militar no Brasil.