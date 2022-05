Frente fria se afasta, e BH deve ter fim de semana sem chuva

Manha foi chuvosa em BH: nas próximas 24 horas, frente fria se deslocará para o Leste e Nordeste de Minas (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press)





Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo, nas próximas 24 horas, porém, essa frente fria se deslocará para o Leste e Nordeste de Minas. Nesta quinta (5/5), o clima frio permanece na Zona da Mata.









Durante o fim de semana, a previsão é de sol entre nuvens, com temperatura máxima entre 27ºC e 28°C. Já a mínima ficará entorno dos 15°C.





“Agora começa a fase mais seca e, por isso, a chuva costuma ser pouca nessa época do ano, pois o período chuvoso vai de outubro até abril. No entanto, desde 1º de maio, já choveu 61 milímetros na capital, sendo que todo esse volume foi de ontem para hoje”, explica Ruibran dos Reis, lembrando que, historicamente, Belo Horizonte, registra em maio chuvas acumuladas de 28,1mm.





O meteorologista informou que esse volume de chuva ocorreu por causa de uma frente fria que chegou ontem a Minas Gerais, comum nesta época do ano. “No momento, ela está atuando mais na Zona da Mata de Minas, e vai se deslocar, nas próximas 24 horas, para o Leste e Nordeste do estado”, disse.





Amanhã e no sábado (7/5), há possibilidade de chuva e nebulosidade entre o Vale do Jequitinhonha e Mucuripe e o Vale do Rio Doce.

No Sul, Triângulo Mineiro, Norte e Noroeste a previsão para o fim de semana, assim como a Grande BH, será de sol entre nuvens e sem probabilidade de chuvas.

*Estagiária sob supervisão





Uma frente fria que avança sobre o Sudeste do país é responsável pelas chuvas e aumento de nebulosidade em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais. Ventos mais frios e úmidos também provocam a queda nas temperaturas nesses dias.